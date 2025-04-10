Ермак отреагировал на статью издания The Economist о том, что Зеленский якобы поручил организовать выборы после прекращения боевых действий.

Информация о том, что в Украине якобы готовятся к проведению президентских выборов летом 2025 года, является "полной чушью". Сперва необходимо завершить войну, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera.

"Полная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала нам нужно закончить войну, только тогда мы сможем голосовать", - подчеркнул он.

Напомним, что в конце марта The Economist писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы поручил организовать выборы после прекращения боевых действий. По информации издания, украинский лидер созвал совещание, чтобы поручить команде организовать голосование после полного прекращения огня. Источники говорят, что первое подтверждение этой информации может появиться 5 мая.

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Собеседники издания расходились во мнениях относительно точной даты, но большинство заявило, что Зеленский планирует провести выборы летом.

В Украине опровергают подготовку к президентским выборам - что известно

Ранее в Офисе президента заявили, что в статье издания The Economist о том, что президент Владимир Зеленский готовится идти на второй срок на выборах в июле, содержится ложная информация. В ОП заверили, что совещания о выборах в июле, описанного в статье, у Зеленского не проводили.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также говорил о том, что в Офисе президента не было совещания о подготовке к проведению выборов, о котором написало издание The Economist. Он подчеркнул, что "никакие выборы не готовятся".

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