Некоторые политические организации анонсировали акции протеста на 1 декабря.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявляет, что правоохранители сделают все возможное для недопущения провокаций на митингах в центре Киева 1 декабря.

Об этом глава МВД сообщил в социальной сети Facebook.

"Обращаюсь к тем, кто собирается принять участие в массовых акциях 1 декабря! Прошу вас соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности", - призвал Монастырский.

"Я - участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть люди, которые прошли Майданы, а еще больше тех, кто принимал участие в боевых действиях в зоне проведения Антитеррористической операции или операции Объединенных сил. Можете не сомневаться, что те, кто сейчас стоят на службе общественного порядка, с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и так же ожидают уважения к себе. Они - на страже вашей безопасности и делают все для недопущения провокаций", - заверил министр.

Митинги в Киеве

Как сообщал УНИАН, в центре Киева 1 декабря возможны ограничения движения транспорта из-за массовых мероприятий.

26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в совершении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.

Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Ранее на 1 декабря акции протеста анонсировали некоторые политические организации.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что, по информации Службы государственной охраны, 1 декабря подходы к Верховной Раде будут заблокированы митингующими.

Автор: Виталий Саенко