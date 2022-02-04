По результатам выборов руководителем НаУКМА стал глава Нацагентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит, получивший 235 голосов, однако Минобразования отказалось признавать эти результаты издало приказ о проведении новых выборов.

Министерство образования и науки отменило приказ о проведении повторного конкурса на пост президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Как сообщается на сайте МОН, об этом говорится в соответствующем приказе министерства от 3 февраля.

Указано, что решение было принято по результатам согласительного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля с участием председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра образования и науки Сергея Шкарлета, народных депутатов Украины, представителей университета.

Как ранее сообщил в Facebook Стефанчук, встреча длилась более трех часов. По его словам, после отмены приказа МОН об объявлении новых выборов под эгидой почетного президента вуза Вячеслава Брюховецкого будет обсужден формат, "по которому НаУКМА сможет стать еще сплоченнее, сильнее, еще лучше".

"Принято решение о невмешательстве правительства, в частности в лице МОН, в указанную процедуру. А предложенные рабочей группой варианты решения ситуации от имени сообщества Национального университета "Киево-Могилянская академия" будут считаться такими, что выходят из полномочий и университетской автономии заведения, и тоже будут реализованы. Уверен, что преподаватели вместе со студентами продемонстрируют сплоченность, не допустят кризиса образовательного процесса и других рисков для дальнейшего развития одного из ведущих ЗВО Украины", - написал министр Шкарлета на своей странице в Telegram.

Читайте такжеВ Киево-Могилянской академии нашли старинную любовную записку (фото)

Как сообщалось, в сентябре 2021 года МОН объявил конкурс на замещение должности президента НаУКМА. По результатам второго тура выборов на пост президента вуза, состоявшегося 27 января 2022 года, председатель Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит получил 235 голосов (52,80%), кандидат экономических наук, доцент Александра Гуменная – 191 голос (42, 92%).

27 января Квит в Facebook сообщил о похищении одного из ящиков для голосования, которую позже нашли на улице недалеко от университета. По данному факту полиция открыла производство по ч. 2 ст. 396 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

28 января оргкомитет по проведению выборов президента НаУКМА установил результат выборов на должность президента НаУКМА и направил соответствующую документацию в МОН.

2 февраля МОН издал приказ об объявлении нового конкурса на занятие должности президента НаУКМА.

В университете заявили, что такое решение принято с превышением полномочий МОН по государственному контролю в сфере высшего образования, а потому является противоправным. Наблюдательный совет НаУКМА потребовал от Министерства образования и науки прекратить нарушение закона и безотлагательно завершить все процедуры, связанные с подписанием контракта с Квитом.

В социальных сетях многие, в том числе многие депутаты, даже от "Слуги народа", выступили против решения МОН провести повторный конкурс, студенты собрались выходить на акцию протеста против решения министерства.