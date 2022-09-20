По его словам, это решение Кремля сократит войну в Украине минимум на полгода - год.

"Референдумы" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины и проведение вслед за этим мобилизации в России не будет иметь никаких последствий, кроме ускорения обвала и революции в путинской России.

Такое мнение озвучил советник Офиса президента Алексей Арестович в Telegram.

По мнению Арестовича, для революции в РФ есть четыре причины:

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Разрушение неописанного общественного договора, на котором до сих пор держался путинский режим - "война только по телевизору".

Отсутствие инфраструктуры для мобилизации - в первую очередь, необходимого количества младших командиров, чтобы превратить мобилизованных в подобие армии.

Крайне низкая боеспособность мобилизованных, в силу отсутствия мотивации.

Наличие среди мобилизованных большого количества скрытых противников войны.

"Теперь это будут не просто люди, которые ненавидят Путина, а вооружённые люди, которые ненавидят Путина", - отметил Арестович.

В свою очередь, "референдумы" на захваченных территориях Украины означают:

Резкую реакцию международного сообщества.

Усиление военной помощи Украине - как по срокам и номенклатуре, так и объемам.

Новые санкции против РФ.

Усиление сопротивления на оккупированных территориях.

"Да, это эскалация. Она и добьёт Путина. Управленческий и ресурсный аппарат путинской РФ не потянул предыдущего уровня войны, а его усложнение и расширение тем более не потянет", - утверждает Арестович.

Что касается опасений по поводу применения ядерного оружия для защиты "…вновь приобретённых территорий РФ", то по мнению советника ОП, "Если ты собираешься массово применять ЯО, тебе не нужна мобилизация".

"Самое главное - нам по*ер. Как воевали, так и будем воевать, только злее. Я долго думал: решатся ли они на этот идиотизм в виде мобилизации/референдумов?..И они, возможно, оправдают наши лучшие ожидания. Это - огромный подарок всем нам, сокращение войны минимум на полгода-год", - уверен Арестович.

Как ранее сообщалось, России не хватает людей для отправки на войну, а потому там проводят "внутреннюю самомобилизацию".

А сегодня Госдума ввела в Уголовный кодекс понятие "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Вместе с тем, как писал УНИАН, в российской столице начинается мобилизация на войну против Украины. Жителям Москвы начнут выдавать повестки.

Сегодня так называемый "народный совет" псевдореспублики "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав Российской Федерации. О таких же намерениях сообщили коллаборанты в оккупированном Херсоне и Запорожской области.

По словам председателя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, если Россия организует и проведет "референдум" на оккупированных территориях, это откроет путь к общей мобилизации в России.

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