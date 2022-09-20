Советник руководителя Офиса президента считает так называемые "референдумы" новым шоу.

Российские оккупанты думают, что незаконный "референдум" сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения их на наших землях.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Россияне решили асимметрично ответить на украинское контрнаступление. Они думают, что незаконный "референдум" сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях", - написал он.

Видео дня

Советник руководителя Офиса президента считает так называемые "референдумы", которые оккупанты хотят провести в Луганской, Донецкой и Херсонской областях, "новым шоу".

"Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попробуйте ... Будет интересно...", - написал Подоляк, обращаясь к оккупантам и предателям Украины.

Как сообщал УНИАН, так называемый "народный совет" псевдореспублики "ЛНР" проголосовала за проведение с 23 по 27 сентября "референдума" о вхождении в состав Российской Федерации. Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что они проведут свой "референдум" в тот же период.

Также на Херсонщине оккупанты объявили о проведении "референдума" о присоединении к РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: