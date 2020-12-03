Заместитель государственного секретаря Стивен Биген отметил, что действия России в Украине – это вопиющее пренебрежение международным правом и основополагающими принципами ОБСЕ.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Стивен Биген призывает Российскую Федерацию полноценно выполнить Минские соглашения.

Читайте такжеСтолтенберг призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела БеларусиКак передает корреспондент УНИАН, об этом Биген сказал на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в формате видеоконференции.

Он сказал, что российская агрессия на востоке Украины и оккупация Крыма остаются наиболее вопиющими нарушениям суверенитета и территориальной целостности на просторах ОБСЕ.

"Украина должна оставаться в центре нашей повестки дня. Это неприемлемо, что Специальная мониторинговая миссия сталкивается с ежедневными репрессиями, притеснениями и ограничениями, в основном в контролируемых Россией районах. Никто не введен в заблуждение настойчивостью Москвы, что Украина "ответственна" за конфликт на ее собственной территории. Действия России в Украине и других странах - это кричащее пренебрежение международным правом и основополагающими принципами ОБСЕ, которое привело к ухудшению европейской безопасности на континенте", - сказал Биген.

"Соединенные Штаты призывают Россию полностью выполнить ее минские обязательства. Мы никогда не признаем аннексию Крыма Россией", - подчеркнул он.

Также он сказал, что крымские татары, этнические украинцы и другие, которые выступают против оккупации Крыма, до сих пор сталкиваются с жестокими репрессиями.

Последние договоренности в минском формате

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников убежден, что "Минск" не является площадкой, на которой будет достигнут мир.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о необходимости пересмотреть последовательность выполнения пунктов Минских соглашений, принятых в 2015 году.

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Автор: Виталий Саенко