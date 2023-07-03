Обвинение во взяточничестве Головко назвал "маразмом, абсурдом и провокацией".

Глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого вместе с двумя заместителями председателя Тернопольской военно-гражданской администрации задержали на взятке 19 июня 2023 года, вернулся на работу.

"Тернопольский областной совет работает, все выполняют возложенные на них обязанности и задачи, полноценно рабочий режим у нас продолжается. С сегодняшнего дня на работе", – цитирует его заявление на брифинге 3 июля "Суспільне".

Он также прокомментировал судебное дело, начатое национальными антикоррупционными бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Обвинения против него он назвал "коварной, циничной провокацией".

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"Те обвинения, которые мне инкриминируют – неправомерная выгода, так сказать, в народе взятка – ничто иное, как полный маразм, абсурд и провокация. Областной совет уже почти 2 года не имеет никакого отношения к бюджету. Мы не выделяем ни копейки. Мы никоим образом не влияем на это. Так называемая взятка или неправомерная выгода, это в том виде, если человек дает какие-то услуги и за это ему как-то рассчитываются, или отблагодарят. С нашей стороны не было никаких действий. Это ничто иное, как просто коварная, циничная провокация", – добавил Головко.

В то же время на вопрос о том, откуда происходят деньги, с которыми его задержали он, отметил, что не будет комментировать это, поскольку идет следствие. При этом он настаивал, что никакой взятки не было, и заявил о готовности подтвердить это с помощью детектора лжи.

Дело Михаила Головко: что надо знать

Головко вместе с двумя заместителями главы Тернопольской ОВА задержали на взятке 19 июня 2023 года. По материалам следствия, они требовали почти 1,8 млн гривен у предпринимателя взамен на подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

28 июня Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 805 тысяч 200 гривен. Во время заседания суда сам Головко заявил, что ситуацию со взяткой воспринял как получение волонтерской помощи на нужды ВСУ, а с заявителем он, по его словам, уже не раз пересекался во время реализации различных волонтерских проектов.

Уже 29 июня сообщалось, что главу Тернопольского облсовета освободили из-под стражи на основании внесения залога. Когда будет следующее заседание суда по его делу, неизвестно.

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