Председатель облсовета отметил, что неоднократно также встречался с заявителем и по вопросу возврата задолженности.

Председателю Тернопольского облсовета Михаилу Головко, которого обвиняют в вымогательстве и получении взятки, в Высшем антикоррупционном суде избрали меру пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, в постановлении суда сказано, что судом определена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 805 тысяч 200 гривень.

Предварительно сегодня ВАКС также избрал меру пресечения еще одному обвиняемому, заместителю председателя Тернопольской областной военной администрации (ОВА) Игорю Демьянчуку в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 26 августа 2023 года включительно). Как альтернативу судья определил подозреваемому залог в размере 805 тысяч 200 грн.

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Во время выступления в суде Головко озвучил свое видение ситуации со взяткой, заявив, что воспринимал все как получение волонтерской помощи на нужды ВСУ. По его словам, с заявителем он не раз пересекался в ходе реализации различных волонтерских проектов.

"Когда надо было, то он помогал средствами, а когда надо было, то и я ему помогал. Он ремонтировал часть авто, которые мы отправили нашим батальонам, его фирма предоставляла услуги и мы их оплачивали. У нас есть отработанный карьер в Чистилове, решили сделать там полигон. Он дал технику и я оплатил. У нас было сотрудничество... и я это все воспринимал как волонтерство, как помощь на ВСУ. Никаких условий я не ставил. Эти средства, о которых сейчас идет речь, я воспринимал как волонтерскую помощь. Для меня было дико по факту понимать, что это была дикая подстава и провокация. Я получил шок. Человек говорил одно, а по факту получилось совсем другое", – сказал Головко.

Председатель облсовета отметил, что неоднократно также встречался с заявителем и по вопросу возврата задолженности.

"Он неоднократно обращался ко мне, всегда меня пытался вовлечь в переговоры. Я же объяснял, что областной совет не является распорядителем средств, я не имею полномочий, и что я ничем не могу помочь в его вопросе. Что это вопрос распорядителя средств, а к этому нет никакого отношения. Сотни раз он ко мне приходил. Но я от него ничего не требовал, я не ставил ему никаких условий", – заверил Головко.

Задержание председателя Тернопольского облсовета - детали

26 июня НАБУ задержало председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации на получении взятки.

По данным следствия, задержанные требовали 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

За эти средства они обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед этим ООО за работы, которые уже были выполнены и приняты в 2022 году. Сумма неправомерной выгоды составляла 5-10% "отката" за возврат задолженности за выполненные работы.