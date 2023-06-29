Неизвестно, когда состоится следующее заседание.

Главу Тернопольского областного совета Михаила Головко выпустили из следственного изолятора после внесения залога в размере 800 тысяч гривен.

Как сообщил адвокат Головко Александр Тананакин в комментарии "Суспильному", чиноника освободили из-под стражи на основании внесения залога.

"Когда будет следующее судебное заседание - неизвестно, об этом еще рано говорить", - сказал адвокат.

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Следовательно, подозреваемый обязан:

прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;

не отлучаться из Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины;

носить электронное средство контроля.

Дело Головко - что известно

Напомним, что 26 июня НАБУ задержало председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей председателя Тернопольской ВГА на получении взятки. По данным следствия, задержанные требовали 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

За эти средства они обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед этим ООО за работы, которые уже были выполнены и приняты в 2022 году. Сумма неправомерной выгоды составляла 5-10% "отката" за возврат задолженности за выполненные работы.

Вчера председателю Тернопольского облсовета Михаилу Головко, которого обвиняют в вымогательстве и получении взятки, в Высшем антикоррупционном суде избрали меру пресечения в виде содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

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