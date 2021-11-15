В МИД уверены, что искусственный миграционный кризис направлен против Польши и Литвы, ведь наплыв мигрантов в Украину не зафиксирован.

Украина проводит укрепление границы с Беларусью и координирует свои действия с Польшей и Литвой. Пока не зафиксирован наплыв мигрантов в нашу страну.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в понедельник, 15 ноября.

По словам министра, в воскресенье руководители структур безопасности и обороны Украины встретились в Луцке, недалеко от границы с Беларусью, и пригласили присоединиться послов Польши и Литвы для обсуждения коллективного ответа на ситуацию с мигрантами.

Читайте такжеВ МВД рассказали, сколько миллиардов будет стоить обустройство границы с Беларусью"Мы были сфокусированы на искусственно созданном миграционном кризисе, но мы не можем знать, что случится завтра. Три наши страны должны решать миграционный кризис сегодня, помня, что это не конец истории - Россия сделает что-то новое завтра. Три наши страны должны быть готовы к любым сценариям", — заявил Кулеба.

Сейчас Украина направила усилия на укрепление границы с Беларусью. В то же время наплыва мигрантов в нашу страну не зафиксировано.

Пока мы не видели приток мигрантов в нашу страну, что еще раз доказывает: этот миграционный кризис является искусственным, он прямо направлен против Польши и Литвы, чтобы спровоцировать вас, оказать давление и посеять раздор в ваших обществах вокруг путей урегулирования этого кризиса, - констатировал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье глава МВД Денис Монастырский заявил, что в приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет Лукашенко в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларуси, а затем контрабандным путем переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

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Автор: Марта Гичко