Отмечается, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительство Российской Федерации ввело санкции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД. Отмечается, что на этот раз в перечень были включены не только народные депутаты и представители общественности, но и представители украинского дипломатического корпуса.

"Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурационного саммита Крымской платформы", - отмечают в МИД.

Читайте такжеДанилов о санкциях России: лучший подарок к 30-летию Независимости УкраиныВ министерстве подчеркивают, что Украина продолжит прилагать последовательные усилия для прекращения оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. При этом отмечается, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.

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Автор: Екатерина Гирнык