Он также назвал стратегической ошибкой зависимость страны от России в сфере безопасности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха. Как сообщает DW, об этом он сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Согласно договоренностям Армении, Азербайджана и России, заключенным после окончания боевых действий в 2020 году, российские миротворцы должны контролировать Лачинский коридор, но, по словам Пашиняна, этого не происходит. "Почему? Причин может быть две: либо РФ не может, либо не хочет сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично", - сказал он.

По словам Пашиняна, РФ обвиняет западные страны в том, что они подталкивают правительство Армении "к принятию мер, направленных на вытеснение России" из региона, однако на самом деле "Россия сама уходит из региона".

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Пашинян добавил, что "есть процессы", которые наводят на мысль, что"однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет".

Он также назвал стратегической ошибкой зависимость страны от России в сфере безопасности.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999 процента была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов. Однако сегодня, в ситуации, когда Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, понятно, что даже при желании РФ не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении. То есть этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой".

Российские "миротворцы" в Карабахе

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до 2025 года российские миротворцы покинут Карабах.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 20322 году сообщалось, что РФ перебрасывает часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Кроме того, Армения высказалась о намерении открыть региональные коммуникации в рамках суверенитета стран.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Он также отметил, что возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана есть, "тем более, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана".

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