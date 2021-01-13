Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, который ранее заявлял о бойкоте карантина выходного дня, оконфузился шуткой о местном жителе, утонувшем в озере.
Курьезная ситуация произошла во время заседания горисполкома, ее видео уже активно распространяется по соцсетям. В частности, Марцинкив поинтересовался судьбой утопленника, поиски которого ведутся уже несколько дней, но пока не дают результатов.
"Нашли того хлопа или нет? Та он, наверное, поплавать пошел домой... Та всплывет сам", - сказал со смехом городской голова. Другие участники заседания тоже начали смеяться.
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