Спасатели несколько суток ищут тело мужчины в городском озере. Марцинкив решил поинтересоваться, как ведутся поиски.

Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, который ранее заявлял о бойкоте карантина выходного дня, оконфузился шуткой о местном жителе, утонувшем в озере.

Курьезная ситуация произошла во время заседания горисполкома, ее видео уже активно распространяется по соцсетям. В частности, Марцинкив поинтересовался судьбой утопленника, поиски которого ведутся уже несколько дней, но пока не дают результатов.

"Нашли того хлопа или нет? Та он, наверное, поплавать пошел домой... Та всплывет сам", - сказал со смехом городской голова. Другие участники заседания тоже начали смеяться.

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Автор: УНИАН