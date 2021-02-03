По словам Подоляка, деятельность против Украины будет получать ответ от власти.

Нардепу и одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку "стоит подумать о своем будущем" после введения санкций против его коллеги Тараса Козака.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, пишет "РБК-Украина".

Он заверил, что любая деятельность против Украины получит законный ответ со стороны действующей власти. В том числе и связанная с поддержкой оккупационных структур и финансируемая из России.

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"После 2014 года господин Медведчук думал, видимо, что сможет обманывать всех и всегда, используя, в том числе и фактически фиктивных держателей своих компаний. Но всех и всегда обманывать не удастся. Любая деятельность, направленная против Украины и связанная с поддержкой оккупационных структур или контролем со стороны государства-агрессора, будет получать законный ответ", - заявил Подоляк.

Санкции против Козака и его телеканалов: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций относительно нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что телеканалы "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина" финансировались со стороны России, а их блокировка "не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова".

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Автор: УНИАН