По словам Баканова, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По словам главы ведомства, рекомендация о введении санкций принадлежит парламенту и СБУ.

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"Против Украины ведется гибридная война, в том числе и на информационном поле. Мы системно должны ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение", - отметил Баканов.

Как подчеркнул председатель СБУ, решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", - резюмировал Баканов.

Санкции против "каналов Медведчука"

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций относительно народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Зеленский заявил, что Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором.

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Автор: Константин Гончаров