Нардеп, который подозревается в государственной измене и содействии терроризму, дал показания против бывшего президента Петра Порошенко.

Народный депутат Виктор Медведчук, который подозревается в государственной измене и содействии терроризму, активно сотрудничает со следствием и дает показания по тем обвинениям, которые еще год назад называл необоснованными.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Сейчас Медведчук сотрудничает со следствием, и мы приветствуем готовность рассказать о деталях дел, в которых его обвиняют. Хотя в этом случае речь идет о событиях 2014-2015 годов, именно сегодня мы можем в полной мере оценить их влияние на экономику и безопасность нашего государства. Ведь именно тогда закладывался фундамент сегодняшних событий. Нынешняя война - это прямое следствие политики Российской Федерации, которая во что бы то ни стало пыталась сохранить свое влияние на Украину, а высшие должностные лица, к сожалению, тем или иным способом помогали этому", - сказал он.

По его словам, информация от Медведчука предоставляет украинскому обществу увидеть, какой государственная политика была раньше.

"Мы увидели пример невероятного политического цинизма, когда под патриотическими лозунгами решались деловые вопросы и даже финансировались террористы ради быстрой копейки, укреплялся влияние России на Украину", - сказал он.

Также он напомнил, что Медведчук еще год назад называл обвинения необоснованными.

"Мы уверенно продвигаемся вместе со следствием в расследовании этих крайне резонансных дел, и я считаю, что мы сможем довести их до логического завершения, потому что закон должен работать безотносительно фамилий и должностей", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Медведчук, который подозревается в государственной измене и содействии терроризму, дал показания против бывшего президента Петра Порошенко.

Справка УНИАН. ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Экс-президент Петр Порошенко и народный депутат Виктор Медведчук являются фигурантами дела. Порошенко подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности с представителями высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Уголовное производство против экс-президента расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Медведчук подозревается в госизмене и содействии терроризму (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). Также он является подозреваемым по делу о покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Медведчук находился под домашним арестом, однако 27 февраля стало известно, что он сбежал из-под домашнего ареста. 12 апреля его задержали. Сейчас он находится под стражей.

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