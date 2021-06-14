Всего в сети появилось 36 часов переговоров кума Путина.

Журналисты проекта BIHUS.info обнародовали полную версию переговоров кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука - так называемых "пленок Медведчука".

Всего в свободном доступе оказалось 36 часов аудиозаписей, они размещены на Youtube-канале проекта.

В отдельном видео журналист Денис Бигус рассказывает, что, вероятно, редакция имеет не все записи разговоров Медведчука, поскольку часть из них проводили по защищенной линии связи. Отвечая на упреки относительно отсутствия на записях голоса экс-президента Петра Порошенко, Бигус допустил, что тогда "слушать" его разговоры не рискнули.

Он также рассказал о реакции адвокатов экс-президента на записи, которые попытались устроить "троллинг". "Знаете, ваша реакция свидетельствует о том, что ответов по сути у вас нет", - обратился журналист к защите Порошенко.

В целом аудио прослушки Медведчука поделили на три записи по 12 часов. "Несколько месяцев работы, 10 журналистов и 36 часов "пленок Медведчука". Если готовы страдать с нами и интересно, что за песня на гудках Медведчука, - велкам", - говорится в сообщении на странице проекта в Facebook.

Как известно, во времена президентства Порошенко Медведчук активно вел переговоры с главарями боевиков на Донбассе и руководством РФ.

"Пленки Медведчука"

Ранее журналисты обнародовали четыре части "пленок Медведчука". Первая касалась переговоров Медведчука с руководством РФ и главарями боевиков.

Во второй СМИ рассказали, как "труба Медведчука" стала его собственностью.

В третьей стало известно, что Медведчук осенью 2014 года по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко и под прикрытием СБУ вел переговоры о закупке угля из ОРДЛО.

В последней части СМИ рассказали, как кум Путина блокировал обмен пленными ради Порошенко.

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Автор: Юрий Годован