В Офисе Генпрокурора Виктор Медведчук захотел немедленно попасть к генпрокурору Ирине Венедиктовой, но его к ней не пустили.
Читайте такжеВ Кремле о подозрении Медведчуку: РФ вряд ли может оказать ему какую-то помощь
Как сообщает «Страна», секретарь Венедиктовой заявила Медведчуку, что у нее сейчас «важный звонок».
На видео с места событий можно видеть, что Медведчука сопровождают депутаты Кива и Рабинович. Секретарь предлагает им пройти к первому заместителю генпрокурора.
Медведчук сегодня прибыл в Офис генерального прокурора, где ему должны вручить сообщение о подозрении в госизмене. Вместе с ним прибыли депутаты от ОПЗЖ и адвокаты.
Журналистам Медведчук заявил, что не читал подозрение и не может его комментировать. При этом подчеркнул, что считает дело против себя «политической расправой».
Подозрение Медведчуку: что известно
- 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
- Подозрение Медведчуку касается трех преступных эпизодов.
- В то же время сотрудники СБУ устроили обыски в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии ОПЗЖ.
- Также Венедиктова сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры для установления его места пребывания и вручения ходатайства о содержании под стражей.
- При этом глава СБУ Иван Баканов вчера заявил, что Медведчук находится в Украине. То же самое сказал и однопартиец Медведчука Илья Кива.
- Сам Медведчук назвал обыски и свое подозрение «политической расправой». При этом он подтвердил, что находится в Украине, и не собирается прятаться.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram