Сегодня политику должны вручить сообщение о подозрении в госизмене.

В Офисе Генпрокурора Виктор Медведчук захотел немедленно попасть к генпрокурору Ирине Венедиктовой, но его к ней не пустили.

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Как сообщает «Страна», секретарь Венедиктовой заявила Медведчуку, что у нее сейчас «важный звонок».

На видео с места событий можно видеть, что Медведчука сопровождают депутаты Кива и Рабинович. Секретарь предлагает им пройти к первому заместителю генпрокурора.

Медведчук сегодня прибыл в Офис генерального прокурора, где ему должны вручить сообщение о подозрении в госизмене. Вместе с ним прибыли депутаты от ОПЗЖ и адвокаты.

Журналистам Медведчук заявил, что не читал подозрение и не может его комментировать. При этом подчеркнул, что считает дело против себя «политической расправой».

Подозрение Медведчуку: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение Медведчуку касается трех преступных эпизодов.

В то же время сотрудники СБУ устроили обыски в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии ОПЗЖ.

Также Венедиктова сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры для установления его места пребывания и вручения ходатайства о содержании под стражей.

При этом глава СБУ Иван Баканов вчера заявил, что Медведчук находится в Украине. То же самое сказал и однопартиец Медведчука Илья Кива.

Сам Медведчук назвал обыски и свое подозрение «политической расправой». При этом он подтвердил, что находится в Украине, и не собирается прятаться.

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Автор: Дмитрий Захаров