Медведчук также прокомментировал данные следствия о предоставление им спецслужбам РФ сведений, содержащих государственную тайну.

Подозреваемый в госизмене кум президента Российской Федерации Владимира Путина и народный депутат от «Оппозиционной платформы - за жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал опубликованные в СМИ записи якобы его разговоров с боевиками ОРДЛО и чиновниками РФ в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, перед рассмотрением судом апелляционных жалоб на избранную ему меру пресечения в уголовном производстве относительно государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму Медведчук дал комментарий журналистам.

Читайте такжеКум Путина отреагировал на слова Зеленского о завершении "эпохи Медведчука"В частности, Медведчук назвал "сфальсифицированными" пленки журналистов Bihus.info о якобы его переговорах с боевиками ОРДЛО и российскими официальными лицами в 2014 году.

«Я не хочу комментировать никакие разговоры, потому что они являются сфальсифицированными», - заявил он.

По его мнению, обнародованные якобы его переговоры в 2014 году – это «чистая провокация» и «изготовление так называемой фабрики фейков» по поводу того, что и с кем он общался.

Кроме того, Медведчук прокомментировал данные следствия о предоставление им российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну. «Я не владел секретной информацией за все эти годы. Я обладал доступом к секретной информации всех форм секретности до 2004 года, когда работал главой администрации (президента Украины), после этого - в течении 15 лет - я никогда не был допущен к секретным данным, в том числе и будучи избранным народным депутатом Украины в 2015 году», - заявил он.

Кроме того, Медведчук утверждает, что не давал боевикам из ОРДЛО никаких гарантий относительно их дальнейшей судьбы. «Я не мог передавать никаких гарантий никому, поскольку не был уполномочен на передачу гарантий. Я принимал участие в переговорах для того, чтоб достигнуть договорённостей, главная стратегическая цель которых – мирное урегулирования на Донбассе», - подчеркнул он.

Ранее журналисты Bihus.info обнародовали первую часть телефонных разговоров, вероятно, Медведчука с чиновниками РФ и боевиками ОРДЛО в 2014 году.

Что известно о деле

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Промінь» («Луч»).

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил вероятность обмена Медведчука на украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах. «Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, - мы охотно это сделаем», - отметил он.

Козак находится за пределами Украины, СБУ объявила его в розыск. 20 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание Козака.

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Автор: Константин Гончаров