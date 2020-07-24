"Прорыв" без прорыва. Как Украина приближает российский сценарий "примирения"

Мария Кучеренко

По итогам последнего заседания ТКГ была согласована очередная инициатива по прекращению огня – с 00.01 27.07.2020. Или, как сказали об этом в ОП, сообщая о достижении этой договоренности как о прорыве, - «договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня». Помимо того, что эта формулировка сама по себе звучит достаточно странно – ведь огонь можно либо остановить, либо продолжать вести, и здесь не может быть никаких полумер, не вполне ясно, в чем заключается прорыв.

РФ, по обыкновению, через боевиков сообщила о том, что достигнуто соглашение о дополнительных мерах по прекращению огня, не дожидаясь ни публикации официального сообщения для прессы со стороны Спецпредставителя ОБСЕ, ни даже окончания переговоров. По завершении заседания ТКГ ими же был опубликован полный текст «Перечня дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня». От украинской переговорной команды не поступало никаких разъяснений о том, что же на самом деле было согласовано – появился лишь предельно общий текст о «прорыве» на сайте ОП. Позже текст, аналогичный приведенному боевиками, опубликовали в ОБСЕ.

Россия ни на минуту не отказывалась от идеи продавить прямые переговоры между представителями украинской власти и незаконных вооруженных формирований ОРДЛО

Стоит вспомнить, что сразу после снижения темпа работы над концепцией Консультативного совета в том виде, в котором она появилась в протоколах Ермака, российская сторона через боевиков начала продавливать как раз проект дополнительных мер по прекращению огня, который подразумевал прямую коммуникацию так называемых «представителей СЦКК ЛДНР» с украинским высшим военным командованием. Иными словами, Россия ни на минуту не отказывалась от идеи продавить прямые переговоры между представителями украинской власти и незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Попытка реализовать именно эту концепцию представлена и в новой договоренности о прекращении огня. Помимо того, что в качестве сторон военного противостояния фигурируют Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей (по аналогии с Комплексом мер), в тексте упоминается создание и задействование дополнительного переговорного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе. СЦКК в действующем составе – это только украинская сторона Центра. Откуда возникает логичный вопрос: украинские представители будут допущены на оккупированную территорию с тем, чтобы контролировать соблюдение режима прекращения огня незаконных вооруженных формирований? Такой вариант представляется маловероятным.

Изначально совместный центр контроля и координации состоял из украинских и российских офицеров. Последние покинули Совместный центр контроля и координации в 2017 году под надуманным предлогом. Но на деле россияне не хотели ничего иного, кроме как столкнуть украинскую сторону с необходимостью коммуницировать напрямую с боевиками, которые заявили о том, что теперь они являются стороной-участником данного формата, и активно развивали эту легенду. Все новости об итогах работы военной подгруппы ТКГ публиковались представителями оккупационных администраций на отдельном ресурсе «СЦКК ДНР», и, кроме того, боевики, переодетые в форму фейковой «СЦКК ЛДНР» присутствовали на пилотных участках отвода, что являлось нарушением Рамочного решения ТКГ от 20.09.2016.

Нынешние и грядущие спекуляции РФ насчет состава СЦКК – это прямое следствие наших чрезмерно мягких реакций год назад. В том, что эти спекуляции будут все ярче и активнее, можно не сомневаться.

Украинская сторона не реагировала на эти нарушения так, как должна была: ведь если мы опираемся на тот факт, что СЦКК состояла из Украины и России, и только представители Совместного центра могут находиться в зонах отвода согласно Рамочного решения ТКГ от 2016 года, то нахождение там боевиков с нашивками «СЦКК» являлось грубым нарушением условий отвода, и Украина имела право вернуться на ранее занимаемые позиции (после проведения внеочередного заседания ТКГ, связанного с нарушением условий отвода, в том случае, если бы нарушение не было устранено).

Нынешние и грядущие спекуляции РФ насчет состава СЦКК – это прямое следствие наших чрезмерно мягких реакций год назад. В том, что эти спекуляции будут все ярче и активнее, можно не сомневаться.

Помимо этого, откровенно абсурдно смотрится прописанный алгоритм задействования ответного огня в случае наступательных действий: его можно будет открывать только после безуспешного задействования координационного механизма. То есть прежде, чем отвечать на провокации противника, необходимо обратиться к СЦКК, и уведомить о намерении открыть ответный огонь представителей ТКГ? Надо полагать, противник должен вежливо выждать, пока пройдут все необходимые согласования, и не покидать позиций, с которых был осуществлен обстрел?..

Будет ли эта договоренность рабочей? Ответ прост – нет. И подписи представителей нормандской четверки, которые хочет задействовать Зеленский, ничего не изменят. Более того, такая структура самого текста договоренностей и подписей под ними будет почти полностью повторять конструкцию Комплекса мер – Украина и ОРДЛО в качестве военных противников в тексте самих соглашений, и письмо лидеров «Нормандской четверки» в поддержку достигнутой договоренности.

Очевидно только одно: Россия не отказывается от своих планов подменить свою истинную роль в конфликте ролью посредника.

Мария Кучеренко, руководитель проектов Центра исследования проблем гражданского общества

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