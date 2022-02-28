Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил президенту Российской Федерации Владимиру Путину важность соблюдения трех требований.
Об этом сообщает Елисейский дворец по итогам телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина.
В частности, Макрон повторил требование международного сообщества прекратить российское наступление против Украины и подтвердил необходимость воплощения немедленного режима прекращения огня.
В то же время, поскольку начались переговоры между российской и украинской делегациями, президент Франции попросил о необходимости соблюдения трех пунктов:
- прекращение всех воздушных ударов и атак на гражданских и жилые дома;
- сохранение всей гражданской инфраструктуры;
- обеспечение безопасности на главных дорогах, особенно на дороге к югу от Киева.
В этой связи, Путин подтвердил свою готовность взять обязательства по этим трем пунктам.
Также Макрон призвал придерживаться международного гуманитарного права и защиты гражданского населения, а также поставлять ему помощь.
Еще президент Франции предложил российскому лидеру поддерживать контакт в ближайшие дни для того, чтобы исключить ухудшение ситуации. В свою очередь Путин дал свое согласие.
Война против Украины:
Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.