Президент Франции попросил о необходимости соблюдения трех пунктов

Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил президенту Российской Федерации Владимиру Путину важность соблюдения трех требований.

Об этом сообщает Елисейский дворец по итогам телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина.

В частности, Макрон повторил требование международного сообщества прекратить российское наступление против Украины и подтвердил необходимость воплощения немедленного режима прекращения огня.

В то же время, поскольку начались переговоры между российской и украинской делегациями, президент Франции попросил о необходимости соблюдения трех пунктов:

- прекращение всех воздушных ударов и атак на гражданских и жилые дома;

- сохранение всей гражданской инфраструктуры;

- обеспечение безопасности на главных дорогах, особенно на дороге к югу от Киева.

В этой связи, Путин подтвердил свою готовность взять обязательства по этим трем пунктам.

Также Макрон призвал придерживаться международного гуманитарного права и защиты гражданского населения, а также поставлять ему помощь.

Еще президент Франции предложил российскому лидеру поддерживать контакт в ближайшие дни для того, чтобы исключить ухудшение ситуации. В свою очередь Путин дал свое согласие.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.