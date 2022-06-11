Она отмечает, что Украина достигла хороших результатов в проведении реформ, которые необходимо усилить.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн прогнозирует завершение работы по предоставлению оценки относительно заявки Украины на вступление в Европейский Союз до конца следующей недели.

Об этом она сказала во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украина сейчас в войне и вы сейчас сосредотачивает все свои усилия, и вся наша поддержка идет на то, чтобы преодолеть эту страшную войну. И мы с помощью восстановления хотим посмотреть, как мы будем двигаться дальше в будущем. Например, вы много сделали для обеспечения верховенства права. Необходимо также еще дополнительно ужесточить законодательство, которое касается борьбы с коррупцией", - сказала президент Еврокомиссии.

Так, она отметила, что есть "хорошие результаты", которые необходимо усилить.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что сейчас ЕК "готовит свои рекомендации, так называемое заключение для стран-членов Европейского Союза".

"Мы день и ночь работали над этой оценкой. Я вам в апреле пообещала, дорогой Владимир, что мы будем работать над этим без устали. И наши обсуждения позволят нам завершить эту работу к концу следующей недели. Направление движения известное, это очень заслуженное направление. И на этом пути мы очень высоко ценим те усилия, которые прилагаются Украиной, и ту решимость, с которой Украина движется. И люди доказали свою мотивацию, и свою решительную настроенность", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что сообща удастся преодолеть "эту страшную зверскую войну". "Мы совместно отстроим эту прекрасную страну, модернизируем Украину", - отметила президент ЕК.

Путь Украины в ЕС

28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

18 марта по результатам разговора с президентом Еврокомиссии стало известно, что заключение ЕК по заявке на членство будет подготовлено в течение нескольких месяцев.

8 апреля во время визита в Киев Урсула фон дер Ляєн передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

15 апреля объявили о завершении работы над первой частью анкеты-опросника, а 9 мая - над второй.

Заключение Еврокомиссии о соответствии Украины критериям членства в Евросоюзе будет получено уже в скором времени, в июне.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

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