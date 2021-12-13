Нардеп сообщил о компромиссе, которого удалось достичь во время консультаций с ЕС.

Согласительный совет ВР по инициативе фракции партии "Слуга народа" внес в повестку дня текущей сессионной недели законопроект №3739, который предусматривает требование локализации при публичных закупках продукции машиностроения. Об этом сообщил соавтор законопроекта Дмитрий Кисилевский.

"Ежегодно государство тратит на публичные закупки около 600 млрд грн, из них около 40% на импортные товары. Это аномально много. Для примера, в ЕС доля импорта в публичных закупках составляет 8%, в США – 5%. Требование локализации – нормальная практика и в ЕС, и в США, и практически во всех других развитых экономиках мира. Из-за засилья импорта при публичных закупках особенно страдает украинское машиностроение. Законопроект №3739 предлагает решение этой проблемы: хочешь продать украинскому государству автобус, трамвай или локомотив? Пожалуйста, построй производство в Украине, приобрети комплектующие у украинских предприятий, найми на работу украинских граждан", – заявил Дмитрий Кисилевский.

Народный депутат также сообщил о компромиссе, которого удалось достичь во время консультаций с Евросоюзом, который ранее выступал против законопроекта.

"На компании из стран-подписантов соглашения GPA (соглашения ВТО о публичных закупках), в частности ЕС и США, требование локализации не будет распространяться. Но для 80% публичных закупок продукции машиностроения, в т. ч. из Китая, Беларуси и Турции, которые не подписали GPA, локализация начнет работать", – подчеркнул народный депутат.

Как сообщалось, Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады на прошлой неделе внес поправки и поддержал для принятия во втором чтении проект закона №3739 насчет внесения изменений в закон Украины "О государственных закупках" относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности. Законопроект предусматривает требование местной составляющей при публичных закупках продукции ряда категорий машиностроения железнодорожного транспорта, городского транспорта, коммунальной техники, энергетического машиностроения и аэроспейса.

В доработанном документе в первый год действия закона предусматривается требование локализации на уровне 10% с последующим ежегодным увеличением на 5%. Рост требования локализации остановится на отметке 40% и таким будет оставаться до конца 10-летнего срока действия закона.

Автор: Иван Бойко