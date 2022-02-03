Он был номинирован вице-спикером польского сейма.

Национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выдвинут Польшей на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает агентство QHA со ссылкой на польского правозащитника Петра Хлебовича.

По словам правозащитника, Мустафу Джемилева номинировала на Нобелевскую премию мира вице-спикер польского сейма Малгожата Госевская.

Читайте также"Преемник Путина будет умнее": Джемилев спрогнозировал, когда Крым будет освобожден

Также среди номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года — британский естествоиспытатель Дэвид Аттенборо, Всемирная организация здравоохранения и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Папа Франциск, министр иностранных дел Тувалу (тихоокеанское государство в Полинезии) Саймон Кофе.

Напомним, Джемилев – первый глава Меджлиса крымскотатарского народа, возглавлявший его с 1991 по 2013 годы.

В настоящее время участник диссидентского движения – народный депутат от фракции партии "Европейская Солидарность".

В начале 2011 года Джемилев также был выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию мира.

А в 2021 году Нобелевскую премию мира ее разделили главный редактор российского оппозиционного издания "Новая газета" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Вас также могут заинтересовать новости: