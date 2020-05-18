"Преемник Путина будет умнее": Джемилев спрогнозировал, когда Крым будет освобожден

Джемилев подчеркнул, что для возвращения Крыма необходимо активное участие международного сообщества.

Возвращение оккупированного Россией Крыма при президентстве Владимира Путина маловероятно, поэтому нужно усиливать санкции против РФ.

Об этом в интервью «Обозревателю» заявил лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев.

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"Понятно, что при режиме Путина полуостров вряд ли вернется, хотя экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер недавно сказал, что ни один президент РФ после Путина не станет возвращать Крым. Но я думаю, что следующий президент России будет намного умнее Путина и поймет, что в интересах его страны быть цивилизованным государством и придерживаться международного права. А это означает освобождение всех занятых оккупантами территорий – Крыма и Донбасса", – сказал политик.

Джемилев подчеркнул, что для возвращения Крыма необходимо активное участие международного сообщества.

"Прежде всего – усиление санкций. Вопрос решится лишь тогда, когда Россия поймет, что это просто катастрофа для них и что нужно вести себя прилично", – отметил нардеп.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 мая, в Украине отмечают 76-ю годовщину депортации крымских татар.