Блогер прокомментировала скандальный эпизод в Полтавском аэропорту.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин теряет политический вес. Так блогер и эксперт Татьяна Лупова прокомментировала публичную пощечину, которую Левочкин получил на Полтавщине.

"Один из лидеров ОПЗЖ Сергей Левочкин стремительно теряет политический вес. Его снова унизили, публично дав пощечину. На этот раз - в Полтавском аэропорту, где не разрешили выйти из самолета. Левочкин привык, что для него законы не писаны - и решил сесть в закрытом на реконструкцию аэропорту в Полтаве. Хотя там запрещено было принимать борта с людьми. Это - вопрос безопасности. Но нардеп заставил пилотов соврать, что самолет пустой, и посадка в закрытом аэропорту вынужденная", - отметила Лупова.

По ее словам, заботясь о жизни людей, в Полтавской ОГА дали разрешение на посадку самолета. Но когда узнали, что их обманули, - не позволили лидеру ОПЗЖ и его окружению даже выйти из самолета.

"В конце концов они простояли два часа прямо на полосе, потому что дальше их не пускали. А потом были вынуждены вылететь на Харьков. Попутно напоминаю, что не так давно Левочкина включили в санкционный список РФ. И теперь его роль как одного из лидеров главной пророссийской партии страны - под большим вопросом. Уж точно понятно, что бывший серый кардинал Януковича больше не всесилен. И если он очень быстро не поймет этого сам (а он, очевидно, до сих пор не может в такое поверить), то все может закончиться для него очень неудачно. От присоединения к своему давнему другу Дмитрию Фирташу в Вене до присоединения к своему давнему врагу Виктору Медведчуку под арестом", - констатировала Татьяна Лупова.

Автор: Григорий Бондарь