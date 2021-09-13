Он утверждает, что видео сфабриковано.

В ГБР говорят, что появилось видео, где человек, который похож на народного депутата Украины Гео Лероса, подыскивает лиц для имитации нападения на себя для создания иллюзии угроз.

Об этом сообщает сайт Государственного бюро расследований.

В сообщении отмечается, что сегодня в одном из Telegram-каналов опубликовано видео под названием "Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса".

При этом отмечается, что на видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое "за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно – имитации нападения на себя лично ради создания иллюзии угроз якобы за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти."

Читайте такжеУкраина не зависит от США так, как зависел Афганистан - Зеленский"Также на видео он обсуждает с собеседником план использования данной ситуации, как информационного повода для дальнейших публичных выступлений,"- указано в сообщении ГБР.

В сообщении сказано: "При таких обстоятельствах действия указанного лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). ГБР проинформировал Офис Генерального прокурора для предоставления правовой оценки и внесения информации в ЕРДР.

В ГБР напоминают, что 28 августа 2020 года народный депутат Украины Гео Лерос заявил о вероятном поджоге своего автомобиля. Инцидент он связал со своей политической деятельностью.

В то же время в Facebook Лерос отмечает, что "сейчас в сомнительных анонимных ТГ-каналах началась грязная кампания против меня в ответ на события, которые произошли в Верховной Раде на прошлой неделе. На видео полностью сфабрикован звук и замазано 70% экрана".

"У меня есть простые вопросы к авторам этого "творения": возможно ли, чтобы данное видео записано год-полтора назад(если принять во внимание тему видео), но вышло оно только сейчас? Неужели стая Зеленского так долго терпела, и наконец "лопнуло терпение"? Чего ждали? Почему на видео замазано 70% экрана? Кто же там?) Где это снято и когда?"- пишет Лерос.

Он призывает опубликовать полное видео и звук, чтобы можно было провести экспертизу, а не кормить всех очередным д@рьмом".

Лерос считает, что все это делается для того, чтобы "уничтожить мою репутацию. В мои уста вкладывают какие-то неадекватные слова, за которые я бы давно сидел в тюрьме, но они почему-то ждали именно этого момента".

Лерос отмечает, что завтра подаст заявление в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку этому видео.

"Но очевидно точно, что этот инструмент имеет целью отвлечь людей от действительно важных событий, которые происходят в нашем государстве", - добавляет нардеп.

Стычка в Раде

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Тищенко вытолкал из-за парламентской трибуны Лероса. Это произошло во время выступления Лероса, когда он критиковал деятельность Офиса президента. В поддержку Лероса подошли депутаты из разных фракций парламента. Позже Лерос завершил таки свое выступление.

Тищенко пояснил, что хотел вывести Лероса из-за трибуны, поскольку его выступление не касалось обсуждаемой на тот момент в сессионном зале темы, и он пытался оскорбить президента.

В связи с этим глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил запретить обоим депутатам несколько дней посещать заседания парламента.

В Регламентном комитете заявили о готовности проанализировать поступок Тищенко и заявления Лероса.

Автор: Надя Пришляк