При этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что не против применения каннабиноидов в медицинских целях.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что легализация в Украине марихуаны приведет к дестабилизации и тяге граждан к тяжелым наркотикам.

Об этом Аваков сообщил в интервью Дмитрию Гордону.

"Я не против того, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту. Каннабиноиды - это элемент выдержки из марихуаны, который присутствует в таблетках, выдаются по электронному рецепту в случае, если человеку нужно облегчить боль... Но я категорически против, чтобы разрешить выращивать марихуану в горшочке на подоконнике и при необходимости покуривать. Потому что марихуана - это открытая дорога к более тяжелым наркотикам. Это мое мнение", - сказал Аваков.

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Он отметил, что некоторые страны, которые легализовали марихуану, сожалеют, что приняли такие решения.

"И тут не надо торопиться. И мне говорят: «Знаешь, ты не понимаешь - мы сейчас всю Украину засеем марихуаной, и это такие деньги, и это спасет нашу экономику». Это ложь. Это не спасет нашу экономику, это просто создаст в нашей и без этого непростой жизни дестабилизацию и тягу к более тяжелым наркотикам. Я против", - заявил Аваков.

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Автор: Виталий Саенко