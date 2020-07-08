Правоохранители закрыли еще одно дело против Порошенко – адвокат

В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд снял арест с завода "Кузня на Рыбальском".

Руководитель следственной группы передал адвокатам пятого президента и ныне народного депутата Петра Порошенко постановление о закрытии уголовного производства относительно возможных нарушений при купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском", в котором тот фигурировал.

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Об этом в Facebook сообщил защитник экс-президента Илья Новиков.

Руководитель следственной группы Олег Корецкий во время передачи документа заявил на камеру о давлении, которое оказывалось на следователей во время досудебного расследования.

«Когда сначала все нормально, по закону, а потом приходят какие-то непонятные люди, харьковские, начинают давать указания... Ты им говоришь: давайте, принимайте законные решения. А они: иди, для тебя здесь нет места, ты не подходишь. То, конечно, я готов выйти на прессу, я принял это решение», – заявил Корецкий на видео, которое выложил Новиков.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд снял арест с завода "Кузня на Рыбальском", который приобрел Сергей Тигипко, поскольку арест по ходатайству ГБР, по мнению судей, был необоснованным.

ГБР ходатайствовало об аресте в связи с расследованием сделки купли продажи завода между Петром Порошенко и Сергеем Тигипко.

13 сентября ГБР обыскало офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит Порошенко. Причиной называли возможное нарушение закона во время операции купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском".

25 июля ГБР допросило Порошенко по этому делу. В ноябре 2018 года компания бизнесмена Сергея Тигипко выкупила доли Порошенко за $235,8 млн и Игоря Кононенко за $64,2 млн завода. Пакет пятого президента включал 73,9% акций, бывшего депутата - 20,1%.

В мае АМКУ оштрафовал компанию Тигипко на 136 000 грн за нарушения при покупке завода.

На территории Кузни бизнесмен планировал построить жилой массив и большой торгово-офисный центр. Для этого бизнесмен привлек $600 млн инвестиций.

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