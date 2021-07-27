Руководитель Офиса президента и глава МИД должны посетить Вашингтон до 30 августа.

Дата поездки руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Вашингтон с целью подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского для переговоров с президентом США Джо Байденом еще не определена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал на брифинге.

"Они действительно поедут готовить визит", - сказал Никифоров.

Спикер добавил, что этот визит Ермака и Кулебы состоится в промежуток времени от этой недели и до 30 августа. "Сейчас этой даты нет", - отметил пресс-секретарь.

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7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена. Во время разговора Байден пригласил Зеленского этим летом посетить США.

12 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи Байденом в конце июля.

На предстоящей встрече Зеленский планирует поднять вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО, поддержку экономики и ситуацию на Донбассе.

Впоследствии СМИ сообщили, что Вашингтон предлагает перенести встречу американского президента Джо Байдена и украинского главы Владимира Зеленского на август вместо июля.

21 июля президента Владимира Зеленского пригласили совершить визит в США 30 августа. Зеленский в ответ на приглашение Белого дома заявил, что ожидает содержательную и плодотворную встречу с Байденом.

Автор: Виталий Саенко