Дмитрий Кулеба отметил, что за последние месяцы был решен вопрос о поставках Украине шестерых важных типов оружия западного образца

Украина получит западные самолеты, эта работа уже началась.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила пресс-служба МИД.

"Нет сомнений, что наше государство получит западную боевую авиацию. Эта работа уже началась", - сказал он.

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Кулеба отметил, что за последние месяцы был решен вопрос о поставках Украине шести важных типов оружия западного образца: противотанкового оружия, артиллерии, РСЗО, танков, ракет и ПВО.

"Осталось согласовать поставки самолетов. Борьба за них должна быть структурирована несколько иначе", - заявил министр.

Он подчеркнул, что задачей номер один для украинской дипломатии на 2023 год является скорость и стабильность поставок оружия. Речь идет об оружии, которое уже было обещано партнерами, а также о привлечении новых видов.

Министр также выразил уверенность, что страны НАТО утроят усилия для обеспечения производства оружия и амуниции, а также координации программ подготовки украинских военных.

Кроме того, глава МИД также анонсировал совместное заседание представителей оборонной индустрии Украины и Германии, на котором будут обсуждать дальнейшие шаги для усиления обороноспособности нашего государства.

Западные истребители для Украины: что известно

В администрации Байдена допускают получение Киевом истребителей.

Глава МИД Германии заявил, что поставки Украине истребителей будут рассматриваться через 3-4 месяца.

Министр обороны Великобритании заявил, что страна не будет передавать самолеты Украине в ближайшие несколько лет.

В ОП сообщили, что Киев получит истребители, однако указали на один важный момент.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна все еще не обещала предоставить Украине истребители. Однако, есть правительство, которое взяло на себя организацию обучения украинских пилотов.