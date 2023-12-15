Годами Запад игнорировал предостережения Украины относительно России, и это в конечном итоге привело к полномасштабной войне.

Призывы к заключению немедленного мира с Россией, звучащие с Запада, не учитывают мнение и опасения украинцев. В прошлом Запад уже допускал такую же ошибку, и она была роковой.

Об этом говорится в авторской статье главы МИД Украины Дмитрия Кулебы для американского издания Foreign Affairs.

"Ни одна страна в мире не стремится к миру больше, чем Украина. Мы не хотим затяжной войны — это Путин ее хочет. У нас есть четкое видение пути к миру, изложенное в Формуле мира из десяти пунктов, которую предложил Президент Владимир Зеленский. И именно Украина платит самую высокую цену за эту войну", – отмечает министр.

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Кулеба приводит результаты социологических опросов, которые свидетельствуют, что 80% украинцев отвергают возможность территориальных уступок России и что большинство готовы терпеть несколько лет войны ради победы.

"Западные аналитики, которые призывают Украину согласиться на немедленное прекращение огня или невыгодные условия, просто пренебрегают мнениями украинцев. На протяжении многих лет политики и эксперты в Европе и Соединенных Штатах не слушали предупреждения украинцев о том, что ни дипломатия, ни "business as usual" (сотрудничество, как обычно) с Россией больше не возможны. Только полномасштабное вторжение, грандиозные разрушения и страдания заставили их признать, что Украина была права. Не надо снова попадать в эту ловушку", – призывает Кулеба.

Глава украинской дипломатии предостерегает, что согласие принять территориальные посягательства Путина станет для него вознаграждением за агрессию и в конечном итоге дорого обойдется не только Украине, но также Соединенным Штатам, их союзникам и всей глобальной архитектуре безопасности в целом.

Варианты окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, американский эксперт считает, что полная военная победа России с установлением собственного марионеточного правительства в Киеве для Кремля будет значительно худшим вариантом окончания войны, чем условная "боевая ничья" с равноправным мирным соглашением. По его мнению, это лишь добавит Кремлю проблем.

Другой эксперт предупреждает, что в случае военной победы России в Украине остального мира ждут темные времена, а для США это будет означать потерю мирового лидерства. Мир, в котором Путин одерживает победу в Украине, — это мир, где влияние США в мире уменьшается, где Иран и Северная Корея набирают смелости, где Китай доминирует в Индо-Тихоокеанском регионе, где Ближний Восток становится более нестабильным и где распространение ядерного оружия набирает обороты.

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