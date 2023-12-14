Эксперт проанализировал далеко идущие последствия, которые будут иметь для России эти два варианта окончания войны.

Полная военная победа России с установлением собственного марионеточного правительства в Киеве для Кремля будет значительно худшим вариантом окончания войны, чем условная "боевая ничья" с равноправным мирным соглашением. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра Миллера в Университете Вирджинии Брантли Вомак на страницах издания The Hill.

Аналитик отмечает, что в худшем для Украины сценарии Путин может дождаться момента, когда Запад прекратит существенную поддержку ВСУ, и украинские ресурсы закончатся. После этого Кремль вполне может завершить войну своим первоначальным намерением с установлением марионеточного правительства в Киеве. Но такая победа несет для России риск вспышки украинского сопротивления и возобновления западной поддержки.

"Победа, даже в случае ее достижения, была бы для России стратегической катастрофой. Это закрепило бы вражду с Европой, и санкции США стали бы необратимыми. Изоляция увеличила бы зависимость от Китая, усложнив уязвимость России на ее Сибирском фронте. Контроль над Украиной был бы истощением российских ресурсов даже большим, чем оккупация Афганистана. Продолжающаяся милитаризация российской экономики помешала бы диверсификации, чтобы не полагаться на доходы от нефти", – считает Брантли Вомак.

Видео дня

По его мнению, на самом деле наиболее позитивным для России результатом войны в Украине было бы установление мира путем равноправных переговоров.

"Соглашение облегчит военное бремя России и удовлетворит не только Европу и США, но и Китай и глобальный Юг. Санкции можно было бы отменить, а обратить внимание на восстановление как украинской, так и российской экономики. Ни одна из сторон не достигла бы своих военных целей, но полная победа представляется невозможной для Украины и саморазрушительной для России", – поясняет аналитик.

По мнению Брантли Вомака, провал летнего контрнаступления ВСУ и перспектива уменьшения внешней поддержки могут сделать Владимира Зеленского более открытым для компромисса – хотя бы неофициального.

Перспектива окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, сегодня Владимир Путин выступил перед российским народом и заявил, что его первоначальные цели в войне против Украины не изменились – "денацификация" и "демилитаризация".

Между тем западная пресса предупреждает, что ослабление поддержки Украины Западом увеличивает шансы Путина на победу в войне. Например, The New York Times отмечает, что война в Украине достигла критического момента, поскольку месяцы жестоких боев сделали Москву более уверенной, а Киев – неуверенным в своих перспективах.

Вас также могут заинтересовать новости: