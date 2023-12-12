В США до сих пор плохо понимают, что от победы Украины зависит будущее Америки, говорит эксперт.

В случае военной победы России в Украине остальной мир ждут темные времена, а для США это будет означать потерю мирового лидерства. Об этом заявила эксперт из России, бывшая советница нескольких президентов США Фиона Хилл в интервью Politico.

По ее словам победа или поражение Украины в значительной степени зависит от того, будет ли и дальше поступать американская помощь. Но от победы или поражения Украины в свою очередь зависит то, в каком мире дальше будет существовать Америка.

По мнению Хилл, мир, в котором Путин одерживает победу в Украине, — это мир, где влияние США в мире уменьшается, где Иран и Северная Корея набирают смелости, где Китай доминирует в Индо-Тихоокеанском регионе, где Ближний Восток становится более нестабильным и где распространение ядерного оружия набирает обороты как среди союзников, так и среди врагов Америки.

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"Сейчас Украина стала полем битвы для Америки и будущего Америки — видим мы это или нет — за нашу собственную оборонительную позицию и готовность, за нашу репутацию и наше лидерство. Для Путина Украина - это прокси-война против Соединенных Штатов, чтобы устранить Соединенные Штаты с мировой арены", — сказала экс-советник нескольких президентов США.

Она также отметила, что Китай внимательно конспектирует то, как Европа и США реагируют на российскую агрессию в Украине. Понимание этих реакций будет учтено Пекином в контексте его политики в отношении Тайваня, Южной Кореи и Японии – важных азиатских союзников Америки. Эти страны хорошо понимают, чем для них обернется поражение Украины, поэтому они так активно помогают Киеву.

Фиона Хилл подчеркивает, что отказ США от поддержки Украины в критический момент, особенно учитывая позорный побег американцев из Афганистана в 2021 году, заставит союзников Америки искать себе других стратегических партнеров на фоне глобальных угроз.

"Путин сможет представить достаточно мощный нарратив о "неспособности Соединенных Штатов придерживаться своих обязательств и утрате их роли международного лидера". Мы (страны Запада) вцепимся друг другу в горло. Нет способа, которым это закончится хорошо. Будет позор за то, что подвели украинцев. Я думаю, что это вызвало бы бурю взаимных обвинений", – говорит г-жа Хилл и добавляет, что поражение Украины также спровоцирует других агрессоров по всему миру.

Отдельной проблемой она считает быстрое распространение ядерного оружия в мире, которое захотят получить многие страны. Ведь они увидят, что была одна страна, которая имела ядерное оружие, отказалась от него, а потом ее захватили.

Проблемы с выделением американской помощи Украине

Как писал УНИАН, издание Business Insider обвинило американских республиканцев в том, что они держат в заложниках новую помощь Украине, надеясь добиться политических побед, пока Киев ведет экзистенциальную борьбу с Россией. И пока время для заключения сделки заканчивается, Белый дом, Украина и эксперты бьют тревогу, утверждая, что если помощь иссякнет, Украина проиграет войну.

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь сейчас в США, откровенно заявил американским военным, затягиванием с выделением помощи Украине Конгресс вдохновляет Путина продолжать агрессию.

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