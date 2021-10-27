В Вашингтон также полетят представители различных министерств и ведомств.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба планирует осуществить визит в Вашингтон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на онлайн-брифинге.

По его словам, уже определена дата заседания Комиссии стратегического партнерства Украины и США. "Мы вскоре ее анонсируем совместно с Соединенными Штатами. Заседание состоится в Вашингтоне, и соответственно, это будет мой визит к Энтони Блинкену. Но я не полечу туда один, поскольку речь идет о заседании комиссии. Это будет очень серьезный такой сложный визит", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что в Вашингтон также полетят представители различных министерств и ведомств.

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"Мы нацелены именно на максимальный результат. Плотно работаем с американскими коллегами. И я думаю, что завершаем проработку общей обновленной Хартии стратегического партнерства, которую нам поручили принять президенты Байден и Зеленский именно на этом заседании", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в конце августа - начале сентября достигли договоренностей провести заседание Комиссии стратегического партнерства Украины и США, на котором, в частности, рассмотреть План трансформации Украины.

Автор: Виталий Саенко