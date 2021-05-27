Колонна украинцев добиралась до Каира по пустыне через блокпосты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о сложности операции по эвакуации 109 украинских граждан из сектора Газа.

Об этом глава МИД сообщил в Facebооk.

"Позади нервы, тяжелая работа наших посольств в Израиле и Египте, переговоры с египетскими дипломатами и спецслужбами, два переноса даты эвакуации из-за отсутствия условий по безопасности, неожиданная длинная ночная остановка колонны уже в Египте из-за появления угрозы по безопасности, изнурительная дорога каравана в Каир через несколько десятков блок-постов на Синае, в последний момент новость о поломке самолета при посадке, ремонт самолета, приезд колонны в аэропорт, оформление рейса, перелет, помощь гражданам разъехаться по областям", - отметил министр.

Глава МИД добавил, что хотелось провести эвакуацию быстрее, но ситуация постоянно менялась и требовала терпения.

Читайте такжеУкраина эвакуировала из сектора Газа 109 своих граждан (видео)

"И даже с учетом этого Украина одной из первых провела успешную международную гуманитарную операцию, вывезя из сектора Газа граждан трех стран - 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии", - заявил Кулеба.

Министр поблагодарил всех причастных из центрального аппарата МИД, украинские посольства в Израиле и Египте, особенно консулов, которые выехали на границу Египта с Газой и работали в сложных условиях в пустыне.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко