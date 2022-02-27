Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал приказ президента РФ Владимира Путина перевести ядерные силы Российской Федерации в "особый режим боевого дежурства".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга для иностранных журналистов.
Глава МИД обратил внимание, что приказ Путина о переводе ядерных сил "в особый режим боевого дежурства" появился вскоре после объявления готовности делегаций Украины и РФ встретиться на украинско-белорусской границе.
"Мы видим это объявление, этот приказ как попытку увеличить ставки и создать дополнительное давление на украинскую делегацию. Но мы не будем поддаваться на это давление. Мы подойдем к этим переговорам с очень простой позицией: мы едем туда, чтобы услышать, что Россия должна сказать, и мы скажем им, что мы думаем об этом всем. Мы готовы обсуждать то, как остановить войну и деоккупировать наши территории. Полная остановка. Если приказ президента Путина перевести в особый режим его ядерное вооружение является прямой угрозой, чтобы применить ядерное оружие против Украины, тогда у меня простое сообщение: это будет катастрофа для мира, но это нас не сломает", - подчеркнул Кулеба.
Как сообщал УНИАН, переговоры состоятся фактически на нейтральной стороне на нейтральной полосе между Украиной и Республикой Беларусь по реке Припять. Украинскую делегацию будут представлять представители Офиса президента и Министерства иностранных дел.