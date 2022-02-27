Глава МИД Украины подчеркнул, что вероятная угроза применения ядерного оружия против Украины не сломает украинцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал приказ президента РФ Владимира Путина перевести ядерные силы Российской Федерации в "особый режим боевого дежурства".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга для иностранных журналистов.

Глава МИД обратил внимание, что приказ Путина о переводе ядерных сил "в особый режим боевого дежурства" появился вскоре после объявления готовности делегаций Украины и РФ встретиться на украинско-белорусской границе.

"Мы видим это объявление, этот приказ как попытку увеличить ставки и создать дополнительное давление на украинскую делегацию. Но мы не будем поддаваться на это давление. Мы подойдем к этим переговорам с очень простой позицией: мы едем туда, чтобы услышать, что Россия должна сказать, и мы скажем им, что мы думаем об этом всем. Мы готовы обсуждать то, как остановить войну и деоккупировать наши территории. Полная остановка. Если приказ президента Путина перевести в особый режим его ядерное вооружение является прямой угрозой, чтобы применить ядерное оружие против Украины, тогда у меня простое сообщение: это будет катастрофа для мира, но это нас не сломает", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, переговоры состоятся фактически на нейтральной стороне на нейтральной полосе между Украиной и Республикой Беларусь по реке Припять. Украинскую делегацию будут представлять представители Офиса президента и Министерства иностранных дел.

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