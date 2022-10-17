Президент Владимир Зеленский заявил, что в Иране или где-то еще нет оружия, способного сломать украинский народ.
Об этом президент сказал в вечернем видеообращении.
Он напомнил, что сейчас идет атака вражеских беспилотников на украинские города.
"Мир может и должен остановить этот террор. Когда мы говорим о потребности Украины в средствах противовоздушной и противоракетной обороны, то мы говорим о реальной жизни, которые забирают террористы", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что украинским военным удалось сбить часть ракет и дронов.
"Только за 12 часов с 9 вечера воскресенья удалось уничтожить 37 иранских "шахедов" и несколько крылатых ракет. Но, чтобы гарантированно защитить наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно значительно больше современных систем ПВО и более обеспечение ракетами для таких систем", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что это не только украинский интерес, ведь чем меньше террористических возможностей будет в России, тем быстрее закончится эта война.
"Россия не имеет шансов на поле боя. И пытается террором перекрыть свои военные поражения. Для чего ей террор? Чтобы давить – давить на нас, на Европу, на весь мир. Террористы должны быть обезврежены. Это правило действует везде одинаково эффективно, и на русский террор подействует так же. Когда российские возможности для террора будут обезврежены нашими совместными с партнерами усилиями, России не останется ничего другого, чем думать о мире", - подчеркнул глава государства.
Он также напомнил, что сегодняшний российский обстрел ракетами и дронами тоже привел к новым перебоям с электричеством, но последствия ударов исправляются.
"Восстановительные работы продолжаются. Такая форма террора не даст России ничего даже сейчас, когда мы еще не имеем достаточного количества систем ПВО и ПРО. Но для этого наше единство должно быть и в дальнейшем максимальным. Учитывайте, пожалуйста, на просьбу энергетиков и сознательно потребляйте электричество в часы пиковой нагрузки на энергосистему. Это позволит всей стране пройти этот период стабильнее", - добавил президент.
Он также призвал бизнес помогать местным общинам ликвидировать последствия террористических ударов, а обычных украинцев - заботиться о знакомых и соседях, которые остаются наедине, в частности людей пожилого возраста.
"И обязательно благодарите тех, кто привлечен к защите нашего государства и к ликвидации последствий ударов террористов, кто поддерживает нормальную жизнь несмотря на любые попытки России его сломать. Наше с вами единство, наше с вами внимание друг к другу, наша с вами способность бороться и работать вместе ради общих интересов – это гарантия украинской победы и поражения террористов", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что нет в Иране или где-то еще такого оружия, которое может сломать народ, который осознает, за что воюет и чего никогда не простит врагу.
Иранские дроны-камикадзе на вооружении РФ-что известно
В середине августа стало известно, что РФ приобрела у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по данным украинской разведки, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников.
Первый иранский дрон защитники Украины сбили 13 сентября в Харьковской области. А 23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6, Теперь этот беспилотный летательный аппарат используют ВСУ.
10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Помимо различных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру, в Винницкой области атаковали теплоэлектростанцию.
14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины по инициативе United24, Монобанка и волонтера Игоря Лаченкова был запущен сбор средств на закупку "Ловца Шахедов" – системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские беспилотные летательные аппараты.
Украинцы менее чем за двое суток смогли собрать более 150 миллионов гривен на антидронну систему защиты.