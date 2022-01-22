Паника среди украинцев дает преимущество России, уверен глава МИД.

Нагнетание паники относительно возможного вторжение России в Украину дает президенту РФ Владимиру Путину значительное преимущество. Если ему позволить расшатать страну, то российским войскам не придется нападать.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

Глава МИД признал, что вдоль украинской границы Россия действительно осуществляет военные маневры и стягивает боевую технику. Однако пока войска не нападают на Украину.

"Более того, нет полной боевой готовности этой российской силы на совершение атаки. Но есть целая куча сообщений, которые звучат и от наших партнеров, что война неизбежна", - сказал Кулеба.

Читайте такжеСША передали России ответ на ее "гарантии" по НАТО, но просили не публиковать-WPМинистр отметил, что от этих сообщений и заявлений упал курс гривны, а инвесторы сворачивают проекты в Украине.

"Еще не совершив атаку Путин нашими руками получает себе преимущество. Если мы позволим расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать", - добавил министр.

Риск вторжения России в Украину: что известно

В ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.

Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах альянса.

20 декабря обнародовали новые снимки спутников компании Maxar Technologies, на которых зафиксирована российская военная техника на нескольких полигонах вблизи Украины.

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