Премьер напомнил, что президент Украины пригласил более 100 мировых лидеров, включительно с канцлером Германии Ангелой Меркель, для участия в «Крымской платформе».

Украина предложила Германии возглавить одно из направлений деятельности «Крымской платформы».

Читайте такжеСНБО ввел санкции против Януковича, Азарова и других чиновников (список)Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которая состоялась в ходе его рабочего визита в ФРГ.

«Украина ожидает от Германии и Европейского Союза активной роли в работе «Крымской платформы», которая должна стать площадкой для координации международных усилий по защите прав людей в Крыму и деоккупации полуострова», - сказал Шмыгаль.

По его словам, президент Украины пригласил более 100 мировых лидеров, включительно с канцлером Германии Ангелой Меркель, для участия в «Крымской платформе».

«Мы предлагаем Германии возглавить одно из направлений деятельности платформы, которое может быть связано с защитой прав человека или смягчением экономических последствий деятельности Российской Федерации для государств Черноморского региона», - отметил Шмыгаль.

Также глава украинского правительства поблагодарил Германию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль уже второй день находится в Германии с рабочим визитом.

Крымская платформа: какова позиция других стран

12 марта состоялось неформальное онлайн-заседание ООН по формуле "Арриа" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все страны - члены ООН присоединиться к инициативе "Крымская платформа по деоккупации полуострова".

В Германии призвали Россию вернуть Крым Украине.

В Канаде заявили, что продолжат давление на Россию, пока она не восстановит уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

США поддержали инициативу "Крымская платформа".

Франция призвала РФ прекратить своевольную политику преследования оппонентов оккупации Крыма.

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Автор: Наталья Ничишина