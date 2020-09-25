По его словам, относительно Крыма Украина будет придерживаться политики международных санкций.

Украина на данном этапе не потянет возвращение оккупированного Россией Крыма военным путем.

Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

"Мы четко понимаем, что решать проблему (возвращения Крыма - ред.) силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы - это, во-первых, война на Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем", - сказал Кривонос.

По его словам, задачей номер один для Украины в вопросе возвращения Крыма остается активное сотрудничество с мировыми лидерами и наращивание санкций против России.

"Выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос - или они отдадут Крым, или останутся "без штанов", условно говоря. Плюс параллельно усиливать внутри страны ее обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами", - добавил Кривонос.

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Международная платформа по деоккупации Крыма: что это такое

В конце июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о финализации концепции международной платформы «Крым - это Украина» и о том, что сначала предполагается консультативно-совещательный формат с переходом в переговорный.

24 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина предложит Германии присоединиться к будущей международной платформе по деоккупации Крыма.

Оккупация Крыма Россией: хронология событий

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределение. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Денис Прядко