Бывшая власть и оппозиция ведет информационную войну против президента Зеленского и его команды. Их критика по своей риторике напоминает месседжи, которые против Украины использует страна-агрессор РФ.

Такое мнение в эфире "Свобода слова" на ICTV высказал советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович.

"Нам говорят об угле из Белоруссии, России. Но существуют схемы с 2015-2016 года. Бывший президент Порошенко их благословил. Перед тем как объединиться, надо стать честнее. Обвинения, которые на нас сыпятся 2,5 года и сейчас, имеют характер информационной войны, которая идет против действующей власти внутри страны. Совпадая часто по нарративам с внешней информвойной, которая проводится против Украины со стороны РФ. И когда оппозиция устранит это, возможно возникнут условия для переговоров или совместной деятельности", — отметил Арестович.

Протесты против действующей власти против воли самих участников таких акций могут стать их работой в интересах России.

"Мы должны быть очень трезвыми. Мы прекрасно понимаем, что когда оппозиция сокрушительным образом критикует, то это все же не труд на Россию. И когда есть люди, которые хотят выразить свой протест и приходят под офис президента — это также не труд на Россию. Но это может стать трудом на Россию вне воли этих людей и оппозиции и улицы. Поэтому надо сдерживаться", – добавил Арестович.

Он убежден, что цена за демократию в качестве напряженной политической жизни, - это хорошо, но не тогда, когда техника и военные РФ на нашей государственной границе.

Автор: Григорий Бондарь