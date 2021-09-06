Также Владимир Зеленский ознакомил конгрессменов США с ситуацией безопасности на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал конгрессменов-республиканцев США сохранить санкции против газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает пресс-служба главы государства в состав парламентской делегации США вошли сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Джон Баррассо, Томми Табервілль, Бен Сесс и член Палаты представителей США Уильям Тіммонс.

В частности, Зеленский поблагодарил членов Конгресса США за четкое понимание угроз безопасности, которые составляет реализация проекта "Северный поток-2".

"Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа как оружие. Санкционный давление на "Северный поток-2" должен быть сохранен", – отметил президент Украины.

Читайте такжеНАТО, "Северный поток-2" и Донбасс: Зеленский рассказал о "мужском разговоре" с Байденом (видео)Вместе с тем глава государства ознакомил членов Конгресса США с безопасностью на востоке и вдоль украинских границ. Также во время встречи состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в частности из Авдеевки, Марьинки и Золотого.

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно ситуации в регионе и развития событий в Беларуси. Президент Украины отметил приближение активной фазы совместных учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые являются вызовом безопасности для региона.

Зеленский поблагодарил за поддержку США в начале деятельности "Крымской платформы". Так, было отмечено, что в результате временной российской оккупации Крыма разрушена архитектура безопасности в Черноморско-Азовском регионе, развернута масштабная милитаризация полуострова, а свобода судоходства оказалась под угрозой. Глава государства подчеркнул важность поддержки со стороны США в преодолении этих вызовов, а также в укреплении сотрудничества флотов причерноморских государств.

Отдельное внимание во время встречи было уделено реализации евроатлантических стремлений Украины.

"Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО", – подчеркнул Зеленский.

Сенатор Грэм высоко оценил взаимодействие Украины с Соединенными Штатами в контексте последних событий в Афганистане.

Читайте также США обещают не допустить использования Кремлем газа как геополитического оружия-совместное заявление Газопровод "Северный поток-2": Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против газопровода "Северный поток-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" совершили сварка последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток 2".

Автор: Виталий Саенко