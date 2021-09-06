На дно Балтийского моря уже положена последнюю трубу газопровода.

Строительство газопровода "Северный поток-2" будет окончено в ближайшие дни.

В Балтийском море уже осуществлена сварка последней трубы газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе оператора проекта.

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"6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах", - сказано в сообщении.

Как отмечает компания, далее состоятся пусконаладочные работы по второй нитке для введения трубопровода в эксплуатацию до конца 2021 года.

Информацию о завершении строительства газопровода также подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает "Интерфакс".

"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", - сказал Лавров.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле выразил уверенность, что первые поставки газа по российскому трубопроводу начнутся уже в этом году. Однако, отметил топ-менеджер, сроки начала поставок будут зависеть от времени завершения сертификации объекта, сообщает ТАСС.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода прекращалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его самостоятельно.

Автор: Елена Коваленко