Кравчук подчеркнул, что ответственность за происходящее в Крыму несёт Россия.

Украина может рассмотреть возможность подачи воды в оккупированный Крым только в случае возникновения на полуострове гуманитарной катастрофы.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Я всегда делал акцент: не просто давать воду, а если произойдёт, чего я не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой… Поэтому вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане "дай воду, потому что этого хочет Россия"", — заявил Кравчук.

Кравчук также подчеркнул, что ответственность за происходящее в Крыму несёт Россия, в том числе в вопросе обеспечения водой населения.

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"Я руководствуюсь международными нормами, а именно: страна, оккупировавшая любую территорию, несёт полную ответственность за жизнь людей на этой территории. За политику, которую она там проводит, за состояние народа. Это ответственность оккупационной власти, а не Украины", — заявил Кравчук.

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть ввела ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время специалисты считают, что восстановить подачу воды в Крым Северо-Крымским каналом технически невозможно, поскольку за прошедшие годы он пришел в полную негодность.

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Автор: Екатерина Лиманская