Также он приветствует решение Зеленского и СНБО о закрытии "каналов Медведчука".

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал советы главе государства Владимиру Зеленскому.

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Об этом он сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает ТСН.

Первый совет Кравчука Зеленскому: когда принимаются какие-либо решения, нужно взвешивать все моменты и слушать всех.

"... Слушать и принимать решения на основе глубокого анализа. И не спешить с оценками того, что еще не показало тенденцию", - советует первый президент.

Второй совет Кравчука - бороться со всеми, кто действует против Украины: "Делать все для того, чтобы любой, кто допускает не просто ошибки, а действует против Украины, был обязательно наказан".

Также первый президент Украины советует Зеленскому дистанцироваться от людей, которые действуют вопреки интересам государства.

Кроме того, Кравчук советует главе государства лишать власти тех, кто живет в Украине, пользуется ее богатствами, но проводит неукраинскую политику.

Первый президент независимой Украины приветствует решение Зеленского и СНБО о закрытии "каналов Медведчука".

Санкции против Медведчука: что известно

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладывались на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

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Автор: Ольга Робейко