По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, если Украина признает Косово, то это значительно ослабит ее позицию по Крыму.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что Украине ни в коем случае нельзя признавать независимость Косово.

Об этом он сказал во время всеукраинского телемарафона.

По его словам, сейчас в интернете распространяются мысли о том, стоит ли Украине признавать независимость Косово, однако Денисенко считает, что это дело рук российских ботов.

"Нет, ни в коем случае. Это делают либо полезные идиоты, либо пророссийские боты. Казус Косово, это тот же казус, что и Крыма. Если мы признаем Косово, то после этого мы должны говорить, что наша позиция относительно украинского Крыма намного слабее", - пояснил советник.

"Поэтому Косово ни в коем случае признавать нельзя", - добавил он.

Денисенко считает, что ни Сербия, ни Косово не готовы и не хотят военного конфликта.

Как сообщал УНИАН, 31 июля на севере Косово начались вооруженные столкновения из-за изменений правил проезда в Косово.

После этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны.

В то же время премьер Альбин Курти обвинил в беспорядках самого Вучича и директора Офиса по Косово и Метохии.

В командовании контингентом KFOR (международные силы безопасности в Косово под руководством НАТО) заявили, что готовы вмешаться в ситуацию в случае необходимости.

Впоследствии власти Косово заявили, что откладывает процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

Справка УНИАН. Республика Косово-частично признанное государство на Балканах, чью независимость признали более 100 стран, в том числе большинство стран Европы.

Украина не признает Косово, считая эту территорию частью Сербии. Ключевая причина-наличие в Украине проблем с незаконно аннексированным Крымом и оккупацией части Донбасса.

С 2019 года Украина признает косовские паспорта для оформления виз.

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