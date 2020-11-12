Проводить судебное заседание дистанционно нельзя - это будет нарушением тайны совещательной комнаты.

В Конституционном суде Украины нет кворума из-за коронавируса.

Об этом УНИАН сообщила сотрудница пресс-службы КС Алена Фарион.

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Она рассказала, что часть судей не может прийти на работу, поскольку они имели основания подозревать у себя коронавирус. Сейчас они ждут результатов тестирования и работают дистанционно.

Фарион подчеркнула, что именно из-за коронавируса в суде пока нет кворума.

Также она отметила, что судьи не могут собираться на заседания дистанционно, поскольку это будет нарушением тайны совещательной комнаты, и решение в любых делах судьи должны обсуждать, только физически находясь в совещательной комнате в здании КС.

КСУ и представление о земельной реформе

10 ноября Конституционный суд уже во второй раз не приступил к продолжению разбирательства по представлению 46 народных депутатов относительно толкования статей 13 и 14 Конституции, которые определяют землю и недра собственностью украинского народа. Рассмотрение дела было отложено в связи с отсутствием кворума.

5 ноября Судьи Конституционного суда Василий Лемак, Виктор Колесник и Олег Первомайский не явились на вечернее пленарное заседание КСУ. По информации источника, судьи имели целью сорвать рассмотрение дела относительно толкования статей 13 и 14 Конституции

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Автор: Дмитрий Хилюк