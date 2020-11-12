В Конституционном суде Украины нет кворума из-за коронавируса.
Об этом УНИАН сообщила сотрудница пресс-службы КС Алена Фарион.
Читайте такжеЗеленский имеет право распустить Конституционный суд - представитель президента в КСУ
Она рассказала, что часть судей не может прийти на работу, поскольку они имели основания подозревать у себя коронавирус. Сейчас они ждут результатов тестирования и работают дистанционно.
Фарион подчеркнула, что именно из-за коронавируса в суде пока нет кворума.
Также она отметила, что судьи не могут собираться на заседания дистанционно, поскольку это будет нарушением тайны совещательной комнаты, и решение в любых делах судьи должны обсуждать, только физически находясь в совещательной комнате в здании КС.
КСУ и представление о земельной реформе
- 10 ноября Конституционный суд уже во второй раз не приступил к продолжению разбирательства по представлению 46 народных депутатов относительно толкования статей 13 и 14 Конституции, которые определяют землю и недра собственностью украинского народа. Рассмотрение дела было отложено в связи с отсутствием кворума.
- 5 ноября Судьи Конституционного суда Василий Лемак, Виктор Колесник и Олег Первомайский не явились на вечернее пленарное заседание КСУ. По информации источника, судьи имели целью сорвать рассмотрение дела относительно толкования статей 13 и 14 Конституции
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram