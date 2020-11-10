Причина – отсутствие кворума.

Конституционный суд сегодня не приступил к продолжению рассмотрения дела по представлению 46 народных депутатов Украины об официальном толковании положений в ст. 13 и 14 Основного Закона.

Читайте такжеВ "Слуге народа" предупредили о возможном затягивании урегулирования кризиса с КСУОб этом говорится на сайте КСУ.

В разделе о повестке дня суда на текущую неделю сказано, что сегодня должно было состояться продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины об официальном толковании положений первого предложения части первой ст. 13, части первой ст. 14 Конституции (закрытая часть пленарного заседания).

"Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", - сообщили в суде.

Следует также отметить, что суд не смог приступить к рассмотрению другого резонансного представления о толковании выражения "достойных условий его (человека - УНИАН) жизни", о котором говорится в отдельном положении абзаца четвертого преамбулы Конституции.

Работа КСУ

5 ноября судьи Конституционного суда Василий Лемак, Виктор Колесник и Олег Первомайский не появились на вечернее пленарное заседание КСУ с целью сорвать рассмотрение дела о толковании ст. 13 и 14 Конституции, которые определяют землю и недра собственностью украинского народа.

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Автор: Дмитрий Хилюк