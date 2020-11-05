Они ушли после того, как в Конституционный суд прибыл представитель президента Федор Вениславский.

Судьи Конституционного суда Василий Лемак, Виктор Колесник и Олег Первомайский не явились на вечернее пленарное заседание КСУ с целью сорвать рассмотрение дела относительно толкования статей 13 и 14 Конституции, которые определяют землю и недра собственностью украинского народа.

Читайте такжеЗавтра Рада может рассмотреть назначение двух судей КСУ по своей квоте

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в КСУ.

"Судьи Василий Лемак, Виктор Колесник и Олег Первомайский сегодня участвовали в рассмотрении дел на утреннем заседании. Затем во время перерыва в КСУ пришел Федор Вениславский, и после этого визита на продолжение заседания суда по рассмотрению дела, где председательствует судья Сергей Сас, эти трое судей уже не явились с целью сорвать рассмотрение этого дела", - сообщил собеседник УНИАН.

В то же время он отметил, что на самом деле неявка Первомайского и Лемака может означать другое. "Это судьи, на которых влияет бывший председатель КСУ Станислав Шевчук, который сейчас прилагает усилия, чтобы вернуться в Конституционный суд и возглавить его", - сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что судьи Конституционного Суда Украины, которые голосовали против скандального решения по антикоррупционному законодательству, временно отказались от участия в его работе.

Такое решение приняли:

заместитель председателя КСУ Сергей Головатый

судья Олег Первомайский

судья Виктор Колесник

судья Василий Лемак

По словам собеседника журналистов, в начале пленарного заседания КС 5 ноября, на котором рассматривался вопрос земельной реформы, эти судьи заявили, что их решение связано с публичным резонансом вокруг работы суда. В частности, с публикациями в СМИ проектов его решений.

КСУ против антикоррупционной реформы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов от "ОПЗЖ" и "За будущее" принял решение, которым отменил ст. 366-1 УК об ответственности за недостоверное декларирование, признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Это решение вызвало большой общественный и международный резонанс и конституционный кризис в Украине.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

29 октября президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создаеющим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

2 ноября КСУ с нарушением процедур изменил повестку дня работы и начал рассматривать представление 46 народных депутатов относительно официального толкования положений первого предложения ч. 1 ст. 13 и ч. 1 ст. 14 Конституции.

В первом предложении статьи 13 Конституции указано, что "земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны, являются объектами права собственности украинского народа".

В части первой статьи 14 Конституции указано, что "земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства".

Президент и ряд народных депутатов призывают судей КСУ добровольно уйти в отставку.

В колонке для американского издания Financial Times Зеленский заявил, что после скандального решения по е-декларированию Конституционный суд угрожает "цинично демонтировать" реформы в сфере земли, банковского дела и отменить закон о Высшем антикоррупционном суде.

"Особое беспокойство вызывает тот факт, что существует ряд других представлений - от пророссийских депутатов и тех, кого поддерживают олигархи, - находящихся на рассмотрении в Конституционном суде, которые призваны отменить наши последние очень важные реформы в таких сферах, как земля, банковское дело и антикоррупционный суд", - заявил он.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк